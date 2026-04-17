Projection documentaire Route 66 Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Montendre

Projection documentaire Route 66

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:45:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Réservez votre soirée ! Projection du documentaire Route 66, un itinéraire de cinéma, de Hugo et Simon David.

Après la projection, échange avec Simon David, coréalisateur.

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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

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English :

Reserve your evening! Screening of the documentary Route 66, un itinéraire de cinéma, by Hugo and Simon David.

After the screening, discussion with Simon David, co-director.

L’événement Projection documentaire Route 66 Montendre a été mis à jour le 2026-04-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge