Projection documentaire Route 66 Cinéma Andronis de Montendre Montendre
Projection documentaire Route 66 Cinéma Andronis de Montendre Montendre vendredi 17 avril 2026.
Montendre
Projection documentaire Route 66
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:45:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Réservez votre soirée ! Projection du documentaire Route 66, un itinéraire de cinéma, de Hugo et Simon David.
Après la projection, échange avec Simon David, coréalisateur.
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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com
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English :
Reserve your evening! Screening of the documentary Route 66, un itinéraire de cinéma, by Hugo and Simon David.
After the screening, discussion with Simon David, co-director.
L’événement Projection documentaire Route 66 Montendre a été mis à jour le 2026-04-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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