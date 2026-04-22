Live Music Lewis Hall Romagne
Live Music Lewis Hall Romagne dimanche 3 mai 2026.
Romagne
Live Music Lewis Hall
Grand rue Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 18:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
De la musique pour le mois de mai ! .
Grand rue Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 81 87 44 theemeraldquartier@gmail.com
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English : Live Music Lewis Hall
L’événement Live Music Lewis Hall Romagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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