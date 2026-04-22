Romagne

Live Music Mckenzie Music

Grand rue Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

De la musique pour le mois de mai ! .

Grand rue Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 81 87 44 theemeraldquartier@gmail.com

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English : Live Music Mckenzie Music

L’événement Live Music Mckenzie Music Romagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou