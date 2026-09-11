Informations pratiques

Romagne

Live Music Oldies Covers

Grand rue Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

La Musique en septembre, tous les vendredis et quelques dimanches spéciaux ! .

Grand rue Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 81 87 44 theemeraldquartier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Live Music Oldies Covers

L’événement Live Music Oldies Covers Romagne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou