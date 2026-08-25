Livre entre parenthèses Le barman du Ritz de Philippe Colin Association Centre Culturel E Agostini Cassis

Informations pratiques

Cassis

Livre entre parenthèses Le barman du Ritz de Philippe Colin

Jeudi 1er octobre 2026 de 19h à 20h30. Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 19:00:00

fin : 2026-10-01 20:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Tous les mois, le Centre Culturel de Cassis vous fait découvrir un livre.



Le barman du Ritz de Philippe Colin

Présenté par Danielle Jeanjean

Les séances ont lieu de 19h00 à 20h30 au Centre Culturel Cassis (entrée libre)

Pour tous renseignements, s’adresser à

Danielle Simonet 06 82 41 82 81

Marie-Paule Cappez 06 09 25 50 69 .

Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 25 50 69

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English :

Every month, the Cassis Cultural Center introduces you to a book.

%AB *The Bartender at the Ritz* %BB by Philippe Colin

Presented by Danielle Jeanjean

L’événement Livre entre parenthèses Le barman du Ritz de Philippe Colin Cassis a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Cassis