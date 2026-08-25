Livre entre parenthèses Le barman du Ritz de Philippe Colin Association Centre Culturel E Agostini Cassis
jeudi 1 octobre 2026 · Association Centre Culturel E Agostini · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Livre entre parenthèses Le barman du Ritz de Philippe Colin
Jeudi 1er octobre 2026 de 19h à 20h30. Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01 20:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Tous les mois, le Centre Culturel de Cassis vous fait découvrir un livre.
Le barman du Ritz de Philippe Colin
Présenté par Danielle Jeanjean
Les séances ont lieu de 19h00 à 20h30 au Centre Culturel Cassis (entrée libre)
Pour tous renseignements, s’adresser à
Danielle Simonet 06 82 41 82 81
Marie-Paule Cappez 06 09 25 50 69 .
Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 25 50 69
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English :
Every month, the Cassis Cultural Center introduces you to a book.
%AB *The Bartender at the Ritz* %BB by Philippe Colin
Presented by Danielle Jeanjean
L’événement Livre entre parenthèses Le barman du Ritz de Philippe Colin Cassis a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Cassis
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