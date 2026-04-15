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Livres à vous Blangy-le-Château

Livres à vous Blangy-le-Château samedi 9 mai 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 14130 Blangy-le-Château

Département : Calvados

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Blangy-le-Château

Livres à vous

Le bourg Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Festival de littérature
Plus de 50 exposants auteurs, éditeurs, libraire, illustrateurs, conteurs, relieuse, élèves du métiers du livre,…
Rendez-vous dans le bourg du village pour en faire la rencontre.   .

Le bourg Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 42 27 31 68 

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English : Livres à vous

Literature Festival

L’événement Livres à vous Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terre d’Auge Tourisme

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