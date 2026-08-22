Livres d’artistes Patrimoine d’exception Thionville

Informations pratiques

Thionville

Livres d’artistes Patrimoine d’exception

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Puzzle ouvre exceptionnellement une sélection issue de son fonds de plus de 1 000 livres d’artistes, enrichi au fil des années.

Rarement accessibles au public, ces œuvres singulières pourront être découvertes au fil des pages. Gravures, collages, reliures, découpes, impressions ou jeux de matières chaque création offre un véritable voyage esthétique où le livre devient une œuvre d’art à part entière.

Accompagnés par les référents de la collection, les visiteurs seront invités à s’initier aux secrets de fabrication de ces créations singulières.

Une occasion unique d’explorer ce patrimoine exceptionnel, de porter un regard nouveau sur le livre et de se laisser surprendre par la créativité et l’originalité de ces œuvres hors du commun.Tout public

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Puzzle is offering a special opportunity to explore a selection from its collection of over 1,000 artists’ books, which has grown over the years.

Rarely accessible to the public, these unique works can be discovered as you turn the pages. Engravings, collages, bookbindings, cutouts, prints, or textural effects: each creation offers a true aesthetic journey in which the book becomes a work of art in its own right.

Accompanied by the collection’s curators, visitors will be invited to learn about the secrets behind the creation of these unique works.

This is a unique opportunity to explore this exceptional heritage, to take a fresh look at books, and to be amazed by the creativity and originality of these extraordinary works.

L’événement Livres d’artistes Patrimoine d’exception Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME