Livropoly à la médiathèque, Médiathèque de Meyssac, Meyssac

Informations pratiques

Livropoly à la médiathèque Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque de Meyssac Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Accueil et proposition de jeu « Le Livropoly de la médiathèque »

(jeu de plateau pour choisir un livre à emprunter)

Médiathèque de Meyssac place de la poste 19500 Meyssac Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555253822 https://meyssac.bibli.fr/index.php?database=meyssac

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture