AGENDA · Meyssac
Livropoly à la médiathèque, Médiathèque de Meyssac, Meyssac
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Meyssac · Meyssac
Informations pratiques
Livropoly à la médiathèque Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque de Meyssac Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Accueil et proposition de jeu « Le Livropoly de la médiathèque »
(jeu de plateau pour choisir un livre à emprunter)
Médiathèque de Meyssac place de la poste 19500 Meyssac Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555253822 https://meyssac.bibli.fr/index.php?database=meyssac
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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