Location de kayaks à Montfort-le-Gesnois Montfort-le-Gesnois
mercredi 8 juillet 2026 · Montfort-le-Gesnois
Informations pratiques
Montfort-le-Gesnois
Location de kayaks à Montfort-le-Gesnois
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28
Trois parcours en kayak sur l’Huisne à découvrir cet été !
Rendez-vous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches en juillet et août de 10h à 18h.
3 parcours à découvrir
Une boucle d’une heure
– Tarif 8€ par personne
Un circuit demi-journée Connerré / Montfort-le-Gesnois
– Durée environ 3h
– Distance 10 km
– Tarifs 17 € pour les adultes et 8 € pour les moins de 12 ans.
– 3 créneaux 10h, 13h30 et 14h30
Un circuit journée Sceaux-sur-Huisne / Montfort-le-Gesnois
– Durée environ 6h
– Distance 22 km
– Tarifs 25 € pour les adultes et 12 € pour les moins de 12 ans.
– 1 créneau 10h
(Attention circuit réservé à un public averti)
Rendez-vous au local situé à l’Espace du Pont Romain à Montfort-le-Gesnois pour un transfert en minibus vers le point de départ.
Point d’information touristique sur place.
Pour plus de simplicité, réservez en ligne.
Partenaires du projet Canoë-Kayak Club Fertois, Mairies de Montfort-le-Gesnois et Connerré, Perche Sarthois et Communautés de communes du Gesnois Bilurien. .
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 7 50 75 73 94 ckcf3000@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Three kayaking routes on the Huisne—come check them out this summer!
L’événement Location de kayaks à Montfort-le-Gesnois Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays Perche Sarthois