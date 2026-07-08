Informations pratiques

Montfort-le-Gesnois

Location de kayaks à Montfort-le-Gesnois

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

Trois parcours en kayak sur l’Huisne à découvrir cet été !

Rendez-vous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches en juillet et août de 10h à 18h.

3 parcours à découvrir

Une boucle d’une heure

– Tarif 8€ par personne

Un circuit demi-journée Connerré / Montfort-le-Gesnois

– Durée environ 3h

– Distance 10 km

– Tarifs 17 € pour les adultes et 8 € pour les moins de 12 ans.

– 3 créneaux 10h, 13h30 et 14h30

Un circuit journée Sceaux-sur-Huisne / Montfort-le-Gesnois

– Durée environ 6h

– Distance 22 km

– Tarifs 25 € pour les adultes et 12 € pour les moins de 12 ans.

– 1 créneau 10h

(Attention circuit réservé à un public averti)

Rendez-vous au local situé à l’Espace du Pont Romain à Montfort-le-Gesnois pour un transfert en minibus vers le point de départ.

Point d’information touristique sur place.

Pour plus de simplicité, réservez en ligne.

Partenaires du projet Canoë-Kayak Club Fertois, Mairies de Montfort-le-Gesnois et Connerré, Perche Sarthois et Communautés de communes du Gesnois Bilurien. .

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 7 50 75 73 94 ckcf3000@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three kayaking routes on the Huisne—come check them out this summer!

L’événement Location de kayaks à Montfort-le-Gesnois Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays Perche Sarthois