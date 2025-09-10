LOCO Belfort

LOCO Belfort samedi 7 février 2026.

LOCO

3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 21:00:00

Date(s) :

2026-02-07

1834, Saint-Pétersbourg. Nicolas Gogol considéré aujourd’hui comme un auteur classique de la littérature russe n’a que 25 ans lorsqu’il écrit Le journal d’un fou.

Sous la forme d’un journal intime, un petit fonctionnaire de l’Empire Russe, Poprichtchine détaille sa vie quotidienne, une routine simple entrecoupée de modestes plaisirs solitaires. Au fil des pages, des confidences se dévoilent autour des sentiments qu’il éprouve pour Sophie, la fille de son directeur. Un amour miroir, qui le renvoie à sa misérable condition, et duquel émerge le besoin irrépressible de s’inventer un autre , un double digne de la belle insaisissable. De cette quête d’identité naissent les premiers signes d’une folie, et, en quelques jours seulement, le voilà devenu Ferdinand VIII, nouveau souverain du Royaume d’Espagne. Enfermé dans sa propre démence, imperméable à la réalité tangible du monde extérieur, Poprichtchine est finalement amené à l’asile par ceux qu’il croit être ses sujets.

Fonctionnaire de l’administration pétersbourgeoise, Gogol semble utiliser son personnage comme une marionnette pour expérimenter d’autres rôles, d’autres destins, et offre le terreau parfait pour déployer sur scène les innombrables possibilités qu’offrent la marionnette et le théâtre.

Conte absurde, ‘Le Journal d’un fou’ rappelle cette quête du paraître qui n’a pas pris une ride. Ce besoin effréné d’exister, de jouer un rôle dans la société quitte à fantasmer nos vies. .

