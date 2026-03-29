Loco Cello feat. Stéphane Belmondo Église Saint-Germain-des-Prés Paris

Fort de quarante albums acclamés par la presse et auréolé des plus hautes récompenses (Victoires de la musique, Palme d’Or de la BBC, Diapasons d’Or de l’année, Chocs du Monde de la musique, plus de 10 premiers prix internationaux…), le violoncelliste François Salque fait aujourd’hui référence, ce qui l’a conduit à jouer avec les plus grands, dans plus de 70 pays.

Quant à Samuel Strouk, guitariste, compositeur et chef d’orchestre, sa polyvalence l’a amené à collaborer avec les plus grands orchestres européens.

Fascinés par la liberté et les saveurs sonores que leur permettent cette formation inédite, toujours soutenues par la contrebasse précise et chaleureuse de Jérémie Arranger, ces deux créateurs transforment chacune de leurs rencontres en un moment unique et jubilatoire !

Fidèle à son esprit d’ouverture, Loco Cello aime régulièrement convier sur scène des artistes de tout premier plan.

Pour ce concert exceptionnel, Loco Cello accueille le trompettiste Stéphane Belmondo, figure majeure du jazz français et européen. Soliste au son immédiatement reconnaissable, Stéphane Belmondo s’est imposé au fil des décennies comme l’un des trompettistes les plus inspirés de sa génération. Compositeur exigeant, improvisateur d’une rare élégance, il a collaboré avec les plus grands — de Michel Legrand à Yusef Lateef, de Dee Dee Bridgewater à Stefano di Battista — et mené des projets salués pour leur profondeur musicale et leur audace esthétique.

Réuni spécialement pour le festival, ce quartet inédit croise les influences, du jazz moderne et jazz manouche aux résonances classiques et populaires, et vous promet une soirée rare dans le cadre remarquable de l’église Saint-Germain-des-Prés.

François Salque : violoncelle

Samuel Strouk : guitare

Jérémie Arranger : contrebasse

Guest : Stéphane Belmondo : trompette et bugle

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris fête ses 25 ans du 11 au 24 mai et propose des concerts uniques dans des lieux exceptionnels. Loco Cello et Stéphane Belmondo partagent la scène à l’occasion d’un plateau inédit.

Le jeudi 21 mai 2026

de 21h30 à 22h45

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-22T01:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T21:30:00+02:00_2026-05-21T22:45:00+02:00

Église Saint-Germain-des-Prés Place Saint-Germain-des-Prés, 75006 Paris

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