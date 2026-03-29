Loco Cello feat. Stéphane Belmondo Église Saint-Germain-des-Prés Paris
Loco Cello feat. Stéphane Belmondo Église Saint-Germain-des-Prés Paris jeudi 21 mai 2026.
Fort de quarante albums acclamés par la presse et auréolé des plus hautes récompenses (Victoires de la musique, Palme d’Or de la BBC, Diapasons d’Or de l’année, Chocs du Monde de la musique, plus de 10 premiers prix internationaux…), le violoncelliste François Salque fait aujourd’hui référence, ce qui l’a conduit à jouer avec les plus grands, dans plus de 70 pays.
Quant à Samuel Strouk, guitariste, compositeur et chef d’orchestre, sa polyvalence l’a amené à collaborer avec les plus grands orchestres européens.
Fascinés par la liberté et les saveurs sonores que leur permettent cette formation inédite, toujours soutenues par la contrebasse précise et chaleureuse de Jérémie Arranger, ces deux créateurs transforment chacune de leurs rencontres en un moment unique et jubilatoire !
Fidèle à son esprit d’ouverture, Loco Cello aime régulièrement convier sur scène des artistes de tout premier plan.
Pour ce concert exceptionnel, Loco Cello accueille le trompettiste Stéphane Belmondo, figure majeure du jazz français et européen. Soliste au son immédiatement reconnaissable, Stéphane Belmondo s’est imposé au fil des décennies comme l’un des trompettistes les plus inspirés de sa génération. Compositeur exigeant, improvisateur d’une rare élégance, il a collaboré avec les plus grands — de Michel Legrand à Yusef Lateef, de Dee Dee Bridgewater à Stefano di Battista — et mené des projets salués pour leur profondeur musicale et leur audace esthétique.
Réuni spécialement pour le festival, ce quartet inédit croise les influences, du jazz moderne et jazz manouche aux résonances classiques et populaires, et vous promet une soirée rare dans le cadre remarquable de l’église Saint-Germain-des-Prés.
François Salque : violoncelle
Samuel Strouk : guitare
Jérémie Arranger : contrebasse
Guest : Stéphane Belmondo : trompette et bugle
Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris fête ses 25 ans du 11 au 24 mai et propose des concerts uniques dans des lieux exceptionnels. Loco Cello et Stéphane Belmondo partagent la scène à l’occasion d’un plateau inédit.
Le jeudi 21 mai 2026
de 21h30 à 22h45
payant Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T00:30:00+02:00
fin : 2026-05-22T01:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T21:30:00+02:00_2026-05-21T22:45:00+02:00
Église Saint-Germain-des-Prés Place Saint-Germain-des-Prés, 75006 Paris
https://festivaljazzsaintgermainparis.com/ https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis
Afficher la carte du lieu Église Saint-Germain-des-Prés et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – DOME DE PARIS Paris 29 mars 2026
- Les Foulées de l’Assurance 2026 Bois de Boulogne PARIS 29 mars 2026
- Dimanches de l’Histoire de l’Art – Giorgio De Chirico LE BAL BLOMET Paris 29 mars 2026
- Atelier Peinture chinoise : Le souffle vital Institut Feibai Paris 29 mars 2026
- Grandes chasses aux œufs de Pâques au Jardin d’Acclimatation Jardin d’acclimatation PARIS 29 mars 2026