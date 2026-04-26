Concert – Fil Bateau El Alamein Paris
Concert – Fil Bateau El Alamein Paris jeudi 21 mai 2026.
Album Release « J’aime »
Ancien guitariste et compositeur de La Tordue, puis collaborateur de Loïc Lantoine, Fil dévoile ici un univers singulier, nourri de textes à la résonance poétique.
Sa musique accorde une place importante aux passages instrumentaux et à l’imaginaire, tissant des paysages sonores où se mêlent introspection et liberté.
À travers ses compositions, Fil révèle une identité artistique unique, en écho au titre de son prochain album, J’aime : une déclaration simple et sincère, portée par une voix chaleureuse qui s’adresse avec générosité à celles et ceux qui écoutent.
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée!
JUEDI 21 MAI
Bateau El Alamein
– Ouverture pont supérieur 16h00
– Concert 20H30
8 Port de la Gare, 75013 Paris
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination
Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée!
Ancien guitariste et compositeur de La Tordue, puis collaborateur de Loïc Lantoine, Fil dévoile ici un univers singulier, nourri de textes à la résonance poétique.
Le jeudi 21 mai 2026
de 20h30 à 23h59
payant
De 10 à 14 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-22T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T20:30:00+02:00_2026-05-21T23:59:00+02:00
Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris
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