Au jardin ! Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS
Au jardin ! Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS jeudi 21 mai 2026.
Un concert dans un lieu exceptionnel
Lieu d’art et de transmission, le Conservatoire Hector Berlioz
affirme, au cœur du 10e arrondissement, une présence culturelle
exigeante, ouverte et profondément enracinée dans son territoire.
Depuis 1981, il déploie son activité dans un lieu remarquable : l’hôtel Gouthière,
édifié en 1780, dont la façade sur cour et plusieurs pièces classées
témoignent d’un patrimoine architectural d’exception. Ce cadre
exceptionnel, chargé d’histoire, se transforme en scène de spectacle de
mai à juin. Une programmation éclectique vous est proposée avec des
concerts et des pièces de théâtre.
C’est le printemps !
Dans le cadre de la saison culturelle du conservatoire axée sur l’écologie, la classe de Mélodies de Maguelone Parigot vous invite à une promenade au jardin, lieu propice aux rêveries romantiques, conversations intimes, et tendres déclarations…
Hortensias, œillets, roses et fleurs de toute sorte prendront aussi joyeusement la parole, mêlant leurs voix à celles des hommes , dans un élan de vie printanier. Quelques peintres seront aussi à l’honneur avec des projections de tableaux bucoliques.
Venez à la découverte de cet herbier musical et poétique !
Programme de la soirée :
Jardin de printemps
Mai de Gabriel Fauré
La Marguerite de Benjamin Godard
Dans le jardin multicolore de Georges Hüe
Mignonne allons voir de Cécile Chaminade
Bouquet de Jean Wiener : la Rose – la Marguerite – l’Iris
Jardin mélancolique
Romance de Claude Debussy
L’œillet rouge de Gabriel Pierné
Donc, vous allez fleurir encore de Reynaldo Hahn
Bouquet de Jean Wiener : la Véronique et le taureau – la Sensitive – le Réséda – l’Edelweiss – la Renoncule
Jardin secret
Le jardin mouillé d’Albert Roussel
Jardin nocturne de Gabriel Fauré
Fleurs de Francis Poulenc
Bouquet de Jean Wiener : l’Orchidée et la Pensée – le Soleil – la Pervenche et la Primevère – la Jacinthe
Étrange jardin
La grenouille de bronze d’Erik Satie
Les fleurs d’Erik Satie
Dapheneo d’Erik Satie
Le lotus de Jean Wiener
Colloque sentimental de Claude Debussy
Bouquet de Jean Wiener : le Lilas – la Digitale – le Bluet – la Belle de nuit – le Myosotis – la Capucine
Jardin sentimental
La pauvre fleur disait de Cesar Cui
Toutes les fleurs d’Emmanuel Chabrier
Un concert de chant lyrique pour vous plonger dans l’univers printanier des jardins !
Le jeudi 21 mai 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-22T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T21:30:00+02:00
Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS
Afficher la carte du lieu Conservatoire municipal Hector Berlioz et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Alix Logiaco ‘From Sand To Land’ / Ft. Olga Amelchenko, JASS CLUB, Paris 15 mai 2026
- Hommage à Ida Rubinstein Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS 15 mai 2026
- Atelier BD fanzine Coco cantine Paris 15 mai 2026
- Festival Talk Tabou Media Maison de la Conversation Paris 16 mai 2026
- Lili Boulanger et le Prix de Rome Conservatoire Maurice Ravel Paris 16 mai 2026