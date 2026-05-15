Au jardin ! Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS

Un concert dans un lieu exceptionnel

Lieu d’art et de transmission, le Conservatoire Hector Berlioz

affirme, au cœur du 10e arrondissement, une présence culturelle

exigeante, ouverte et profondément enracinée dans son territoire.

Depuis 1981, il déploie son activité dans un lieu remarquable : l’hôtel Gouthière,

édifié en 1780, dont la façade sur cour et plusieurs pièces classées

témoignent d’un patrimoine architectural d’exception. Ce cadre

exceptionnel, chargé d’histoire, se transforme en scène de spectacle de

mai à juin. Une programmation éclectique vous est proposée avec des

concerts et des pièces de théâtre.

C’est le printemps !

Dans le cadre de la saison culturelle du conservatoire axée sur l’écologie, la classe de Mélodies de Maguelone Parigot vous invite à une promenade au jardin, lieu propice aux rêveries romantiques, conversations intimes, et tendres déclarations…

Hortensias, œillets, roses et fleurs de toute sorte prendront aussi joyeusement la parole, mêlant leurs voix à celles des hommes , dans un élan de vie printanier. Quelques peintres seront aussi à l’honneur avec des projections de tableaux bucoliques.

Venez à la découverte de cet herbier musical et poétique !

Programme de la soirée :

Jardin de printemps

Mai de Gabriel Fauré

La Marguerite de Benjamin Godard

Dans le jardin multicolore de Georges Hüe

Mignonne allons voir de Cécile Chaminade

Bouquet de Jean Wiener : la Rose – la Marguerite – l’Iris

Jardin mélancolique

Romance de Claude Debussy

L’œillet rouge de Gabriel Pierné

Donc, vous allez fleurir encore de Reynaldo Hahn

Bouquet de Jean Wiener : la Véronique et le taureau – la Sensitive – le Réséda – l’Edelweiss – la Renoncule

Jardin secret

Le jardin mouillé d’Albert Roussel

Jardin nocturne de Gabriel Fauré

Fleurs de Francis Poulenc

Bouquet de Jean Wiener : l’Orchidée et la Pensée – le Soleil – la Pervenche et la Primevère – la Jacinthe

Étrange jardin

La grenouille de bronze d’Erik Satie

Les fleurs d’Erik Satie

Dapheneo d’Erik Satie

Le lotus de Jean Wiener

Colloque sentimental de Claude Debussy

Bouquet de Jean Wiener : le Lilas – la Digitale – le Bluet – la Belle de nuit – le Myosotis – la Capucine

Jardin sentimental

La pauvre fleur disait de Cesar Cui

Toutes les fleurs d’Emmanuel Chabrier

Un concert de chant lyrique pour vous plonger dans l’univers printanier des jardins !

Le jeudi 21 mai 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T21:30:00+02:00

Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



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