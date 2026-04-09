The Fleshtones en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Supersonic Records présente…

The Fleshtones en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/u88ccd55dda4

THE FLESHTONES – Tournée des 50 ans !

« It’s Getting Late (…and More Songs About Werewolves) » est un coup de tonnerre qui aurait pu sortir à n’importe quel moment de la carrière épique des Fleshtones – c’est une explosion, une célébration du son SUPER ROCK. Contrairement à leurs contemporains, ils n’ont pas ralenti les tempos pour compenser l’ostéoporose, ils n’ont rien perdu de leur puissance, et continuent à envoyer des frappes imparables. Le groupe le plus bosseur du garage rock n’a jamais aussi bien sonné, et l’on comprend désormais pourquoi ils sont depuis des décennies le groupe préféré de votre groupe préféré.

Depuis leur formation en 1976 à Queens, New York, et leur gestation moite et alcoolisée dans des lieux légendaires comme le CBGB, le Max’s Kansas City et le mythique Club 57, ils perpétuent leur marque déposée, un mélange frénétique de garage punk et de soul, rythmé par un beat puissant et porté par une majesté spectaculaire digne du show-business, qui les maintient sur la route depuis plus de quarante ans, adorés par des publics dont la passion frôle la ferveur religieuse.

REGARDER

https://www.youtube.com/@fleshtonesofficial

Les légendaires Fleshtones ont choisi le Supersonic Records pour l’escale parisienne de la tournée célébrant leurs 50 ans de carrière !

Le jeudi 21 mai 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 26.27 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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