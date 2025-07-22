L’odeur de la guerre Salle Le Vallon Landivisiau

L’odeur de la guerre

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Théâtre seule en scène

Sur scène, un décor dépouillé, juste un petit banc de vestiaire, un sac de frappe accroché sur son pied. Juste à côté, une paire d’escarpins noirs et une paire de gants de boxe.

Jeanne se prépare à monter sur le ring pour son premier championnat. Dans le vestiaire, entre adrénaline et odeurs de camphre, les effluves de son enfance dans le sud refont surface. Le chant des cigales s’entrechoque avec les voix de sa mère qui ne parle qu’au chien, de son père qui aurait préféré avoir un fils, et de Francesco, son coach, pour qui, dans la vie, il n’y a que la sueur et la confiance en soi qui paient. Tout ici sent l’odeur de la guerre, surtout quand on n’a pas les armes, quand à défaut d’avoir les mots, c’est la violence qui parle.

Julie Duval, à la fois auteur et interprète, est renversante. Bien plus qu’un récit, ce spectacle est une traversée dans le monde sans pitié des sentiments mal exprimés, des révoltes mal comprises et des agressions physiques soi-disant accidentelles.

De et avec Julie Duval / Mise en scène Juliette Bayi et Élodie Menant / Collaboration dramaturgie Juliette Bayi et Élodie Menant / Création Lumières Thomas Cottereau / Compositeurs Rodolphe Dubreuil et Rob Adans / Chorégraphie Julie Cash / Production La Scala Productions et Tournées / Avec le soutien du Théâtre La Flèche / Coproduction La Pléiade. © Thomas O’Brien. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

