L’odyssée de Céleste, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq

L’odyssée de Céleste Mercredi 13 mai, 14h30 Cinéma Le Méliès Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00

Cinéma Le Méliès 11 Rue Traversière, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France https://www.lemelies.fr/

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