L’oeuvre de la saison La statue de Bernard Palissy Musée de l’Échevinage Saintes mardi 21 juillet 2026.

Saintes

L’oeuvre de la saison La statue de Bernard Palissy

Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-25

Venez découvrir une oeuvre sortie tout droit des réserves des Beaux-Arts ! La statue de Bernard Palissy est très chère aux Saintais. Venez découvrir les secrets de fabrication grâce aux différents plâtres présentés au concours.

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Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 52 39

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English :

Come and discover a work straight out of the Beaux-Arts reserves! The statue of Bernard Palissy is very dear to the hearts of the people of Saint-Sauveur. Come and discover the secrets of its making, thanks to the different plaster casts presented at the competition.

L’événement L’oeuvre de la saison La statue de Bernard Palissy Saintes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge