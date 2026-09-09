Loïc Sécheresse, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Informations pratiques

Loïc Sécheresse 15 septembre – 7 novembre Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-11-07T14:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:00:00+01:00

Cet automne, la Bibliothèque présente des planches de la dernière bande dessinée de Loïc Sécheresse, Billy the Kid : l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs, scénarisée par Alexandre Chenet et sortie cet été chez Casterman. Le dessinateur se déjoue des codes du western et ne parodie pas. Ici c’est bien la véritable histoire de Billy the kid qui est narrée et… L’Histoire est toujours écrite par les vainqueurs.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252525 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

La Bibliothèque présente des planches de la dernière bande dessinée de Loïc Sécheresse « Billy The Kid ». Bande Dessinée

Loïc Sécheresse