Loïc Sécheresse – Vernissage, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain
Informations pratiques
Loïc Sécheresse – Vernissage Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Vernissage de l’exposition Bande Dessinée de Loïc Sécheresse en présence de l’artiste et du scénariste Alexandre Chenet.
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252525 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]
Vernissage de l’exposition Bande Dessinée de Loïc Sécheresse en présence de l’artiste et du scénariste Alexandre Chenet. Bande Dessinée
Loïc Sécheresse
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