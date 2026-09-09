Loïc Sécheresse – Vernissage, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Informations pratiques

Loïc Sécheresse – Vernissage Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Vernissage de l’exposition Bande Dessinée de Loïc Sécheresse en présence de l’artiste et du scénariste Alexandre Chenet.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252525 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Vernissage de l’exposition Bande Dessinée de Loïc Sécheresse en présence de l’artiste et du scénariste Alexandre Chenet. Bande Dessinée

Loïc Sécheresse