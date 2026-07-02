Informations pratiques

Nasbinals

LOINS EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 28 – 28 – 35 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 23:15:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

*Le groupe est composé de trois membres de Baxter Stockman et de Fun, ce qui ne vous dira probablement rien, et qu’ils vivent à Helsinki, Finlande.

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/

*LOINS se prononce /l??nz/, comme coins en anglais mais avec un l .

*Le groupe est composé de trois membres de Baxter Stockman et de Fun, ce qui ne vous dira probablement rien, et qu’ils vivent à Helsinki, Finlande.

*Point wikipédia, Finlande est un exonyme, c’est à dire que les gens qui vivent dans ce pays ne disent pas Finlande mais Suomi , s??.mi.

*Cet EP de 6 titres enregistrés sous le soleil inquiétant de quelques nuits polaires rassemble 6 torgnoles d’un noise rock subartique, comme si Idles reprenait du Jesus Lizard, qui eux-mêmes, trop bourrés, auraient essayé de reprendre Gang of Four.

Pour écouter https://loins666.bandcamp.com/

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

*The band consists of three members—Baxter Stockman and Fun—which probably won’t mean much to you—and they live in Helsinki, Finland.

As part of the Mordorfest 2026 festival: https://mordorfest.fr/

L’événement LOINS EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-CDT48