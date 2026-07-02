LOINS EN CONCERT Nasbinals
samedi 15 août 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
LOINS EN CONCERT
Nasbinals Lozère
Tarif : 28 – 28 – 35 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 23:15:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
*Le groupe est composé de trois membres de Baxter Stockman et de Fun, ce qui ne vous dira probablement rien, et qu’ils vivent à Helsinki, Finlande.
Dans le cadre du festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/
*LOINS se prononce /l??nz/, comme coins en anglais mais avec un l .
*Le groupe est composé de trois membres de Baxter Stockman et de Fun, ce qui ne vous dira probablement rien, et qu’ils vivent à Helsinki, Finlande.
*Point wikipédia, Finlande est un exonyme, c’est à dire que les gens qui vivent dans ce pays ne disent pas Finlande mais Suomi , s??.mi.
*Cet EP de 6 titres enregistrés sous le soleil inquiétant de quelques nuits polaires rassemble 6 torgnoles d’un noise rock subartique, comme si Idles reprenait du Jesus Lizard, qui eux-mêmes, trop bourrés, auraient essayé de reprendre Gang of Four.
Pour écouter https://loins666.bandcamp.com/
Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos
Site internet https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr
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English :
*The band consists of three members—Baxter Stockman and Fun—which probably won’t mean much to you—and they live in Helsinki, Finland.
As part of the Mordorfest 2026 festival: https://mordorfest.fr/
L’événement LOINS EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-CDT48
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