L’Oise, Terre de sports nature | Handivalide Nogent-sur-Oise

Nogent-sur-Oise

L’Oise, Terre de sports nature | Handivalide

47 Boulevard Pierre de Coubertin Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 10:00:00

fin : 2026-06-25 16:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Du 6 juin au 5 juillet 2026, le Département de l’Oise organise L’Oise, Terre de sports nature , un événement dédié aux activités de pleine nature sur l’ensemble du territoire.

Jeudi 25 juin, le Conseil Départemental vous propose une journée dédiée à la découverte des sports de nature organisée avec le comité départemental handisport et les clubs de l’Oise.

Au programme aviron, randonnée, vélo et autres activités de plein air, avec des initiations accessibles à tous.

Un temps fort placé sous le signe du partage, de l’inclusion et de la convivialité.

Tout public l Jauge maxi à 500 personnes l Gratuit

Jeudi 25 juin de 10h00 à 16h00

Lycée Marie Curie 47 boulevard Pierre de Coubertin 60180 Nogent-sur-Oise

Renseignement au 06 08 97 96 74 ou creil.handisport@gmail.com

Venir en transports en commun

En bus Lignes B et C1/C2 arrêt Les Coteaux réseau AXO

Du 6 juin au 5 juillet 2026, le Département de l’Oise organise L’Oise, Terre de sports nature , un événement dédié aux activités de pleine nature sur l’ensemble du territoire.

Jeudi 25 juin, le Conseil Départemental vous propose une journée dédiée à la découverte des sports de nature organisée avec le comité départemental handisport et les clubs de l’Oise.

Au programme aviron, randonnée, vélo et autres activités de plein air, avec des initiations accessibles à tous.

Un temps fort placé sous le signe du partage, de l’inclusion et de la convivialité.

Tout public l Jauge maxi à 500 personnes l Gratuit

Jeudi 25 juin de 10h00 à 16h00

Lycée Marie Curie 47 boulevard Pierre de Coubertin 60180 Nogent-sur-Oise

Renseignement au 06 08 97 96 74 ou creil.handisport@gmail.com

Venir en transports en commun

En bus Lignes B et C1/C2 arrêt Les Coteaux réseau AXO .

47 Boulevard Pierre de Coubertin Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 6 08 97 96 74 creil.handisport@gmail.com

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English :

From June 6 to July 5, 2026, the Département de l’Oise is organizing L’Oise, Terre de sports nature , a nationwide event dedicated to outdoor activities.

On Thursday June 25, the Conseil Départemental is organizing a day dedicated to the discovery of nature sports, in collaboration with the Comité Départemental Handisport and Oise clubs.

On the program: rowing, hiking, cycling and other outdoor activities, with introductory courses open to all.

A great time for sharing, inclusion and conviviality.

Open to all l Maximum capacity 500 people l Free of charge

Thursday June 25, 10:00 am to 4:00 pm

Lycée Marie Curie 47 boulevard Pierre de Coubertin 60180 Nogent-sur-Oise

Information on 06 08 97 96 74 or creil.handisport@gmail.com

By public transport

By bus: Lines B and C1/C2 stop Les Coteaux AXO network

L’événement L’Oise, Terre de sports nature | Handivalide Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Creil Sud Oise