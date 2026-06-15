Roubaix

Loisirs 11/17 ans au PRJ Laennec (été 2026)

Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-03 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03

**Le PRJ Laënnec propose de nouvelles activités aux jeunes de 11 à 17 ans pour profiter pleinement de l’été 2026, avec des loisirs sur place à Roubaix ou hors des murs pour prendre l’air un peu plus loin…**

**Ouverture des inscriptions au PRJ Laënnec jusqu’au 1er juillet (places limitées)**

**A noter **

– Un week-end vélo les 18, 19 et 20 juillet

– Une sortie au Lac de Gavers avec BBQ pour les enfants et leurs parents, le mardi 28 juillet

– Le séjour à Marseille, du 10 au 17 août

– Le séjour parents et enfants, au Val Joly, du lundi 24 au vendredi 28 août

**Voici le programme des activités pour le mois de juillet **

– Lundi 6 jeux de connaissance (9h-12h) et Team Break (14h-17h)

– Mardi 7 futsal, badminton ou vélo puis soirée au PRJ (18h-20h)

– Mercredi 8 fusal, badminton ou vélo (9h-12h) et bubble foot (14h-17h)

– Jeudi 9 atelier cuisine Top Chef ou vélo (9h-12h) et piscine (14h-17h)

– Vendredi 10 Les PRJ sont dans la rue (14h-20h)

– Lundi 13 basket ou fresque (9h-12h) et ciné ou suite de la fresque (14h-17h)

– Mardi 14 Jour férié (le PRJ sera fermé)

– Mercredi 15 futsal et fresque (9h-12h) et Team Sqaure ou suite de la fresque (14h-17h)

– Jeudi 16 sket ou fresque (9h-12h) et suite de la fresque (14h-17h)

– Vendredi 17 basket ou foot ou fin de la fresque (9h12h) et grand jeu (14h-17h)

– Lundi 20 escrime (9h12h) et padel (14h-17h)

– Mardi 21 accrobranche, et soirée au PRJ (18h-20h)

– Mercredi 22 sortie à la plage de Dunkerque (toute la journée)

– Jeudi 23 basket (9h12h) et Jump (14h-17h)

– Vendredi 24 Les PRJ sont dans la rue (14h-20h)

– Lundi 27 Futsal ou badminton (9h-12h) et piscine (14h-17h)

– Mardi 28 futsal ou badminton et soirée au PRJ (18h-20h) ou sortie au Lac de Gavers avec BBQ pour les enfants et leurs parents

– Mercredi 29 sortie au Dock 79

– Jeudi 30 sortie à la plage de Dunkerque (toute la journée)

– Vendredi 31 sortie au Parc Astérix (toute la journée)

**Voici le programme des activités pour le mois d’août **

– Lundi 3 Petit déjeuner et foot

– Mardi 4 piscine à Tourcoing ou futsal et soirée au PRJ (18h-20h)

– Mercredi 5 futsal et sortie au lac

– Jeudi 6 sortie au parc Plopsaqua (la journée)

– Vendredi 7 Les PRJ sont dans la Rue (14h-20h)

– Lundi 10 petit-déjeuner, foot (9h12h) et paddle (14h-17h)

– Mardi 11 ciné ou futsal et soirée au PRJ (18h-20h)

– Mercredi 12 ski nautique (toute la journée)

– Jeudi 13 clean challenge ton quartier propre et jeux

– Vendredi 14 foot (9h-12h) et piscine de Tourcoing (14h-17h)

– Lundi 17 petit-déjeuner et foot (9h-12h)et piscine à Tourcoing (14h-17h)

– Mardi 18 sortie VTT et soirée au PRJ (18h-20h)

– Mercredi 19 BBQ parents et ados

– Jeudi 20 sortie à la plage

– Vendredi 21 futsal (9h-12h) et goûter de fin de vacances (14h-17h)

– Du lundi 24 au vendredi 28 août séjours parents/enfants au Val Joly

**Tarifs, renseignements et inscriptions **

PRJ Laënnec LALP (lieux d’accueils de loisirs et de proximité)

1, rue Joseph Dubar

03.28.34.28.40

[polelaennec59@gmail.com](polelaennec59@gmail.com)

**Horaires d’inscription **

Lundi de 13h30 à 18h

Du Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

**Le PRJ Laënnec propose de nouvelles activités aux jeunes de 11 à 17 ans pour profiter pleinement de l’été 2026, avec des loisirs sur place à Roubaix ou hors des murs pour prendre l’air un peu plus loin…**

**Ouverture des inscriptions au PRJ Laënnec jusqu’au 1er juillet (places limitées)**

**A noter **

– Un week-end vélo les 18, 19 et 20 juillet

– Une sortie au Lac de Gavers avec BBQ pour les enfants et leurs parents, le mardi 28 juillet

– Le séjour à Marseille, du 10 au 17 août

– Le séjour parents et enfants, au Val Joly, du lundi 24 au vendredi 28 août

**Voici le programme des activités pour le mois de juillet **

– Lundi 6 jeux de connaissance (9h-12h) et Team Break (14h-17h)

– Mardi 7 futsal, badminton ou vélo puis soirée au PRJ (18h-20h)

– Mercredi 8 fusal, badminton ou vélo (9h-12h) et bubble foot (14h-17h)

– Jeudi 9 atelier cuisine Top Chef ou vélo (9h-12h) et piscine (14h-17h)

– Vendredi 10 Les PRJ sont dans la rue (14h-20h)

– Lundi 13 basket ou fresque (9h-12h) et ciné ou suite de la fresque (14h-17h)

– Mardi 14 Jour férié (le PRJ sera fermé)

– Mercredi 15 futsal et fresque (9h-12h) et Team Sqaure ou suite de la fresque (14h-17h)

– Jeudi 16 sket ou fresque (9h-12h) et suite de la fresque (14h-17h)

– Vendredi 17 basket ou foot ou fin de la fresque (9h12h) et grand jeu (14h-17h)

– Lundi 20 escrime (9h12h) et padel (14h-17h)

– Mardi 21 accrobranche, et soirée au PRJ (18h-20h)

– Mercredi 22 sortie à la plage de Dunkerque (toute la journée)

– Jeudi 23 basket (9h12h) et Jump (14h-17h)

– Vendredi 24 Les PRJ sont dans la rue (14h-20h)

– Lundi 27 Futsal ou badminton (9h-12h) et piscine (14h-17h)

– Mardi 28 futsal ou badminton et soirée au PRJ (18h-20h) ou sortie au Lac de Gavers avec BBQ pour les enfants et leurs parents

– Mercredi 29 sortie au Dock 79

– Jeudi 30 sortie à la plage de Dunkerque (toute la journée)

– Vendredi 31 sortie au Parc Astérix (toute la journée)

**Voici le programme des activités pour le mois d’août **

– Lundi 3 Petit déjeuner et foot

– Mardi 4 piscine à Tourcoing ou futsal et soirée au PRJ (18h-20h)

– Mercredi 5 futsal et sortie au lac

– Jeudi 6 sortie au parc Plopsaqua (la journée)

– Vendredi 7 Les PRJ sont dans la Rue (14h-20h)

– Lundi 10 petit-déjeuner, foot (9h12h) et paddle (14h-17h)

– Mardi 11 ciné ou futsal et soirée au PRJ (18h-20h)

– Mercredi 12 ski nautique (toute la journée)

– Jeudi 13 clean challenge ton quartier propre et jeux

– Vendredi 14 foot (9h-12h) et piscine de Tourcoing (14h-17h)

– Lundi 17 petit-déjeuner et foot (9h-12h)et piscine à Tourcoing (14h-17h)

– Mardi 18 sortie VTT et soirée au PRJ (18h-20h)

– Mercredi 19 BBQ parents et ados

– Jeudi 20 sortie à la plage

– Vendredi 21 futsal (9h-12h) et goûter de fin de vacances (14h-17h)

– Du lundi 24 au vendredi 28 août séjours parents/enfants au Val Joly

**Tarifs, renseignements et inscriptions **

PRJ Laënnec LALP (lieux d’accueils de loisirs et de proximité)

1, rue Joseph Dubar

03.28.34.28.40

[polelaennec59@gmail.com](polelaennec59@gmail.com)

**Horaires d’inscription **

Lundi de 13h30 à 18h

Du Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. .

Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 34 28 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

**The PRJ La%EBnnec is offering new activities for young people ages 11 to 17 to make the most of summer 2026, with recreational activities both in Roubaix and outside the city to get some fresh air a little further afield…**

**Registration for PRJ La%EBnnec is now open: until July 1 (limited spots)**

**Please note:**

– A cycling weekend on July 18, 19, and 20

– An outing to Lac de Gavers with a BBQ for children and their parents on Tuesday, July 28

– The trip to Marseille, August 10–17

– The parents and children trip to Val Joly, Monday, August 24–Friday, August 28

**Here is the activity schedule for July:**

– Monday, July 6: icebreaker games (9 a.m.–12 p.m.) and Team Break (2 p.m.–5 p.m.)

– Tuesday, July 7: futsal, badminton, or biking, followed by an evening at the PRJ (6:00 PM–8:00 PM)

– Wednesday, July 8: futsal, badminton, or biking (9 a.m.–12 p.m.) and bubble soccer (2–5 p.m.)

– Thursday 9: Top Chef cooking workshop or biking (9 a.m.–12 p.m.) and swimming (2–5 p.m.)

– Friday 10: PRJ takes to the streets (2–8 p.m.)

– Monday, the 13th: basketball or mural painting (9 a.m.–12 p.m.) and movie or continuation of the mural (2–5 p.m.)

– Tuesday, the 14th: Holiday (the PRJ will be closed)

– Wednesday, the 15th: Futsal and mural painting (9 a.m.–12 p.m.) and Team Square or continuation of the mural (2–5 p.m.)

– Thursday, the 16th: Sket or mural painting (9 a.m.–12 p.m.) and continuation of the mural (2 p.m.–5 p.m.)

– Friday, the 17th: basketball or soccer or completion of the mural (9 a.m.–12 p.m.) and large-scale game (2–5 p.m.)

– Monday, the 20th: fencing (9 a.m.–12 p.m.) and padel (2 p.m.–5 p.m.)

– Tuesday, the 21st: tree-top adventure course, and evening at the PRJ (6 p.m.–8 p.m.)

– Wednesday, the 22nd: trip to Dunkirk Beach (all day)

– Thursday, the 23rd: basketball (9 a.m.–12 p.m.) and Jump (2 p.m.–5 p.m.)

– Friday, the 24th: PRJ Street Party (2:00 PM–8:00 PM)

– Monday, the 27th: Futsal or badminton (9:00 AM–12:00 PM) and swimming (2:00 PM–5:00 PM)

– Tuesday, the 28th: Futsal or badminton and an evening at the PRJ (6:00 PM–8:00 PM) or a trip to Lac de Gavers with a BBQ for the kids and their parents

– Wednesday, the 29th: Trip to Dock 79

– Thursday, 30th: Trip to Dunkirk Beach (all day)

– Friday, 31st: Trip to Parc Astérix (all day)

**Here is the schedule of activities for the month of August:**

– Monday, August 3: Breakfast and soccer

– Tuesday, August 4: Swimming in Tourcoing or futsal and evening at the PRJ (6:00–8:00 PM)

– Wednesday, August 5: Futsal and trip to the lake

– Thursday, August 6: Trip to Plopsaqua Park (all day)

– Friday, August 7: Les PRJ sont dans la Rue (2:00 PM–8:00 PM)

– Monday, the 10th: breakfast, soccer (9 a.m.–12 p.m.) and paddleboarding (2–5 p.m.)

– Tuesday, the 11th: movie or futsal and evening at the PRJ (6:00 PM–8:00 PM)

– Wednesday, the 12th: water skiing (all day)

– Thursday, the 13th: “Clean Your Neighborhood” challenge and games

– Friday, the 14th: soccer (9 a.m.–12 p.m.) and swimming in Tourcoing (2–5 p.m.)

– Monday, the 17th: breakfast and soccer (9 a.m.–12 p.m.) and Tourcoing pool (2–5 p.m.)

– Tuesday, the 18th: mountain biking outing and evening at the PRJ (6:00 PM–8:00 PM)

– Wednesday, the 19th: BBQ for parents and teens

– Thursday, the 20th: trip to the beach

– Friday, August 21: Futsal (9 a.m.–12 p.m.) and end-of-vacation snack (2–5 p.m.)

– Monday, August 24–Friday, August 28: Parent/child stays at Val Joly

**Prices, information, and registration:**

PRJ La%EBnnec LALP (local recreation centers)

1, rue Joseph Dubar

03.28.34.28.40

[polelaennec59@gmail.com](polelaennec59@gmail.com)

**Registration hours:**

Monday: 1:30 PM 6:00 PM

Tuesday through Friday: 9:00 AM 12:00 PM and 2:00 PM 5:00 PM.

L’événement Loisirs 11/17 ans au PRJ Laennec (été 2026) Roubaix a été mis à jour le 2026-06-11 par Hauts-de-France Tourisme