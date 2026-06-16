Treffieux

LOISIRS A L’AIR LIBRE ATELIER LAINE

Étang de Gruellau Treffieux Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 13:30:00

fin : 2026-08-25 17:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Découvrez l’art du feutrage

Découvrez l’art du feutrage à l’aiguille en volume avec les Sauvageons. Et donnez vie à un adorable oiseau en laine cardée.

Public A partir de 16 ans

Gratuit

Sur inscription .

Étang de Gruellau Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

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English :

Discover the Art of Felting

L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE ATELIER LAINE Treffieux a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays Erdre Canal Forêt