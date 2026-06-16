LOISIRS A L’AIR LIBRE ATELIER LAINE Treffieux
LOISIRS A L’AIR LIBRE ATELIER LAINE Treffieux mardi 25 août 2026.
Treffieux
LOISIRS A L’AIR LIBRE ATELIER LAINE
Étang de Gruellau Treffieux Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 13:30:00
fin : 2026-08-25 17:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Découvrez l’art du feutrage
Découvrez l’art du feutrage à l’aiguille en volume avec les Sauvageons. Et donnez vie à un adorable oiseau en laine cardée.
Public A partir de 16 ans
Gratuit
Sur inscription .
Étang de Gruellau Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
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English :
Discover the Art of Felting
L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE ATELIER LAINE Treffieux a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays Erdre Canal Forêt
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