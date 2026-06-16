LOISIRS A L’AIR LIBRE LE COIN DES TOUT-PETITS Treffieux mardi 25 août 2026.

Treffieux

LOISIRS A L’AIR LIBRE LE COIN DES TOUT-PETITS

Étang de Gruellau Treffieux Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Partagez une matinée de découverte et d’éveil avec vos enfants de 6 mois à 4 ans sur le thème de la nature

Des ateliers ludiques spécialement conçus pour les tout-petits coin lecture, jeux de manipulation… pour explorer la nature et éveiller leurs sens.

Public de 6 mois à 4 ans

Entrée libre et gratuite

Prévoir chapeau et gourde .

Étang de Gruellau Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

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English :

Share a morning of discovery and learning with your children ages 6 months to 4 years, focusing on nature

L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE LE COIN DES TOUT-PETITS Treffieux a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays Erdre Canal Forêt