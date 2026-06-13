LOISIRS A L’AIR LIBRE AVENTURE ET DÉCOUVERTE Étang de la petite pêche La Grigonnais mercredi 15 juillet 2026.

La Grigonnais

LOISIRS A L’AIR LIBRE AVENTURE ET DÉCOUVERTE

Étang de la petite pêche Rue Auguste Pasgrimaud La Grigonnais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Une journée immersive au coeur de la nature !

Vivez une journée immersive au coeur de la nature ! Prenez de la hauteur en toute sécurité grâce à la grimpe d’arbres. Puis laissez parler votre créativité lors d’un atelier de vannerie d’osier. Accompagné par les Sauvageons, réalisez un mobile en spirale à suspendre dans votre jardin.

Tout public

Gratuit Sans inscription .

Étang de la petite pêche Rue Auguste Pasgrimaud La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

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English :

An immersive day in the heart of nature!

L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE AVENTURE ET DÉCOUVERTE La Grigonnais a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt