LOISIRS A L’AIR LIBRE AVENTURE ET DÉCOUVERTE Étang de la petite pêche La Grigonnais
LOISIRS A L’AIR LIBRE AVENTURE ET DÉCOUVERTE Étang de la petite pêche La Grigonnais mercredi 15 juillet 2026.
La Grigonnais
LOISIRS A L’AIR LIBRE AVENTURE ET DÉCOUVERTE
Étang de la petite pêche Rue Auguste Pasgrimaud La Grigonnais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Une journée immersive au coeur de la nature !
Vivez une journée immersive au coeur de la nature ! Prenez de la hauteur en toute sécurité grâce à la grimpe d’arbres. Puis laissez parler votre créativité lors d’un atelier de vannerie d’osier. Accompagné par les Sauvageons, réalisez un mobile en spirale à suspendre dans votre jardin.
Tout public
Gratuit Sans inscription .
Étang de la petite pêche Rue Auguste Pasgrimaud La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
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English :
An immersive day in the heart of nature!
L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE AVENTURE ET DÉCOUVERTE La Grigonnais a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt