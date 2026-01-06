LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË Treffieux
LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË Treffieux vendredi 31 juillet 2026.
Treffieux
LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË
La Fleuriais Treffieux Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Embarquez pour une balade sur le Don
Embarquez, en canoë, pour une balade semi-nocturne sur le Don et passez un moment suspendu dans un décor bucolique.
Public À partir de 6 ans (enfants accompagnés)
Gratuit
Sur inscription
Prévoir une tenue de rechange et un pique-nique Ne pas avoir peur de mettre les pieds dans l’eau
L’animation aura lieu sous réserve d’un niveau d’eau suffisant .
La Fleuriais Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
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English :
Set sail for a cruise on the Don
L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË Treffieux a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt
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