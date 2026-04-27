L’Oloronaise Stade de Saint Pée Oloron-Sainte-Marie
L’Oloronaise Stade de Saint Pée Oloron-Sainte-Marie dimanche 7 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
L’Oloronaise
Stade de Saint Pée Rue Jules Fabre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 15:30:00
Date(s) :
2026-06-07
L’Oloronaise course et marche de 6kms, et course de 10 kms. Course caritative au profit de France Alzheimer.
Sur inscription. .
Stade de Saint Pée Rue Jules Fabre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 23 96 46 lionscluboloron@gmail.com
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English : L’Oloronaise
L’événement L’Oloronaise Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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