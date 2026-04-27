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L’Oloronaise Stade de Saint Pée Oloron-Sainte-Marie

L’Oloronaise Stade de Saint Pée Oloron-Sainte-Marie

L’Oloronaise Stade de Saint Pée Oloron-Sainte-Marie dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Stade de Saint Pée

Adresse : Rue Jules Fabre

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Oloron-Sainte-Marie

L’Oloronaise

Stade de Saint Pée Rue Jules Fabre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 15:30:00

Date(s) :
2026-06-07

L’Oloronaise course et marche de 6kms, et course de 10 kms. Course caritative au profit de France Alzheimer.
Sur inscription.   .

Stade de Saint Pée Rue Jules Fabre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 23 96 46  lionscluboloron@gmail.com

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English : L’Oloronaise

L’événement L’Oloronaise Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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