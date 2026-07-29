Longboard D-Day Place Georges Dufau Biscarrosse
samedi 24 octobre 2026 · Place Georges Dufau · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Longboard D-Day
Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 13:00:00
fin : 2026-10-24 19:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Le tout premier meet-up de longboard dancing dans le nord Landes ! Une journée pour les riders de la France entière pour se retrouver ; une journée pour les biscarrossais pour découvrir cette discipline et ses communautés locales !
Au programme
• 13h-14h00 initiation gratuite, tout âge, tout niveau avec près de matériel
• A partir de 14h30
– démonstration par plusieurs riders, pour découvrir toutes les facettes de cette discipline
– mini-challenges de longboard dancing pour voir du show
– des free-sessions pour rouler et échanger tous ensemble,
– des mini-jeux tous niveaux, pour du fun et du partage,
– une tombola, pour régaler les plus chanceux
Buvette et petit point restauration, musique all day long, espace pour les spectateurs, proximité d’un point d’eau, de commodités,…
[En cas de météo défavorable, repli Salle Walter située Stade Ducom, 121 rue Mozart] .
Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine flavie.metais@hotmail.fr
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English : Longboard D-Day
L’événement Longboard D-Day Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grands Lacs
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