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AGENDA · Biscarrosse

Longboard D-Day Place Georges Dufau Biscarrosse

samedi 24 octobre 2026 · Place Georges Dufau · Biscarrosse

Longboard D-Day Place Georges Dufau Biscarrosse

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Place Georges Dufau
Adresse
Fronton
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Longboard D-Day

Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 13:00:00
fin : 2026-10-24 19:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Le tout premier meet-up de longboard dancing dans le nord  Landes ! Une journée pour les riders de la France entière pour se retrouver ; une journée pour les biscarrossais pour découvrir cette discipline et ses communautés locales !

Au programme
• 13h-14h00 initiation gratuite, tout âge, tout niveau avec près de matériel
• A partir de 14h30
– démonstration par plusieurs riders, pour découvrir toutes les facettes de cette discipline
– mini-challenges de longboard dancing pour voir du show
– des free-sessions pour rouler et échanger tous ensemble,
– des mini-jeux tous niveaux, pour du fun et du partage,
– une tombola, pour régaler les plus chanceux

Buvette et petit point restauration, musique all day long, espace pour les spectateurs, proximité d’un point d’eau, de commodités,…

[En cas de météo défavorable, repli Salle Walter située Stade Ducom, 121 rue Mozart]   .

Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine   flavie.metais@hotmail.fr

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English : Longboard D-Day

L’événement Longboard D-Day Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grands Lacs

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