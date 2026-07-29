Longboard D-Day Place Georges Dufau Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Longboard D-Day

Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 13:00:00

fin : 2026-10-24 19:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Le tout premier meet-up de longboard dancing dans le nord Landes ! Une journée pour les riders de la France entière pour se retrouver ; une journée pour les biscarrossais pour découvrir cette discipline et ses communautés locales !

Au programme

• 13h-14h00 initiation gratuite, tout âge, tout niveau avec près de matériel

• A partir de 14h30

– démonstration par plusieurs riders, pour découvrir toutes les facettes de cette discipline

– mini-challenges de longboard dancing pour voir du show

– des free-sessions pour rouler et échanger tous ensemble,

– des mini-jeux tous niveaux, pour du fun et du partage,

– une tombola, pour régaler les plus chanceux

Buvette et petit point restauration, musique all day long, espace pour les spectateurs, proximité d’un point d’eau, de commodités,…

[En cas de météo défavorable, repli Salle Walter située Stade Ducom, 121 rue Mozart] .

Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine flavie.metais@hotmail.fr

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English : Longboard D-Day

L’événement Longboard D-Day Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grands Lacs