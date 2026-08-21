Longitude Loire, Cœur en Scène, Rouans

Informations pratiques

Longitude Loire Vendredi 18 septembre, 20h30 Cœur en Scène Loire-Atlantique

Gratuit – réservation indispensable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

À travers Aaron, peintre idéaliste et Don Quichotte contemporain, ce spectacle suit le parcours de la Loire, de sa source à son estuaire. Face à la sécheresse et à la pollution, il tente de défendre le fleuve dans une quasi-indifférence générale. Poétique et engagé, le récit interroge notre rapport au vivant et invite à considérer la Loire comme un être vivant. Fragilité de la source, puissance des barrages, tumultes du courant, ivresse des vignobles, crues mouvantes et force de l’estuaire, la musique accompagne chaque étape du voyage. Violoncelle, sons enregistrés et musique électronique transforment ce spectacle en expérience immersive unique.

Le mot d’Alexandre, programmateur : dans le prolongement des festivités de L’Eau de là, les artistes nous invitent à plonger dans l’univers de la Loire. Portés par leur passion et leur engagement, ils proposent une immersion poétique qui nous touche avec justesse.

Un texte écrit par Emmanuel Lambert (également à l’interprétation) après un repérage de plus de mille kilomètres parcourus à pied, en kayak, à vélo et enfin en voilier pour s’immerger et comprendre la Loire.

Musiques originales par Erwan Martinerie / Vidéos issues des repérages, mises en scène par Sébastien Bouclé / Photos : Laurent Duflanc, Erwan Martinerie, Nicolas Foucrier, Cyril Vailly / Vidéos : Erwan Martinerie, Sébastien Bouclé, Emmanuel Guirguis

Une coproduction de la compagnie Bulles de Zinc et de Dékalage, avec les soutiens du Département de Loire-Atlantique, Scènes de Pays – Scène conventionnée des Mauges, le centre culturel Ligéria – Sainte-Luce-sur-Loire, La Passerelle – Cordemais et le réseau des Fabriques, Nantes.

Cœur en Scène 6, allée de la Cure 44640 Rouans Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « spectacles@rouans.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240641832 »}]

Une balade théâtralisée, en musique et vidéo, pour raconter de façon poétique et engagée le fleuve Loire, depuis sa fragile source à son puissant estuaire.

Laurent Duflanc