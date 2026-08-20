LOOK UP ! Cent montgolfières dans le ciel, Bibliothèque des Eaux-Vives, Genève

Informations pratiques

LOOK UP ! Cent montgolfières dans le ciel 6 novembre – 5 décembre Bibliothèque des Eaux-Vives

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T17:00:00+01:00 – 2026-11-06T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T13:30:00+01:00 – 2026-12-05T17:30:00+01:00

L’installation originale de Rosanna Baledda nous fait prendre de l’altitude et nous invite à réfléchir sur l’importance cruciale qu’il y a à protéger notre atmosphère, essentielle au maintien de l’équilibre climatique et à la préservation de la vie sur Terre. Elle régule la température, protège des radiations et permet à l’air d’être respirable. L’atmosphère est extrêmement précieuse, mais aussi extrêmement fragile. Sans atmosphère, pas d’oiseaux, pas d’insectes ni de montgolfière !

Evenement associé: une rencontre avec Pierre Kunz : L’atmosphère, c’est dans l’air ! le 17 novemvre à 18h00 à la bibliothèque des Eaux-Vives. Tous publics des 10 ans.

organisé avec la collaboration du Service Agenda 21 Ville de Genève, dans le cadre de la 4ème édition de La Semaine du climat

Bibliothèque des Eaux-Vives Rue SILLEM 2, 1207 Genève Genève 1207 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/agenda »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-eaux-vives/

Une installation originale de Rosanna Baledda // Bibliothèque des Eaux-Vives // à découvrir du 6 novembre 17h00 au samedi 5 décembre 17h30 // tous publics

Rosanna Baledda