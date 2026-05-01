L’opération Piqu’Avallon débarque à Asquins ! Salle des fêtes Asquins

Asquins

L’opération Piqu’Avallon débarque à Asquins !

Salle des fêtes 12 grande rue Asquins Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Projection du documentaire le voyage épique d’un hérisson . Réalisé et écrit par Guillaume Poyet. Suivi d’un échange avec Cédric Foutel et Véronique Lebourgeois de l’association Traverses.

Aujourd’hui menacé de disparition, ce petit animal vieux de plus de 60 millions d’années subit un véritable exode rural. Contraint de fuir son habitat naturel en raison de nos modes d’agriculture intensifs, le hérisson migre vers les espaces verts des villes à la recherche de nourriture. Un road-movie avec une jeune hérissonne dont les facultés d’adaptation seront régulièrement mises à l’épreuve. À travers les péripéties de cette héroïne, ce conte animalier offre une porte d’entrée sur les activités humaines qui impactent l’environnement et transforment nos écosystèmes. .

Salle des fêtes 12 grande rue Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bibli.asquins@gmail.com

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English : L’opération Piqu’Avallon débarque à Asquins !

L’événement L’opération Piqu’Avallon débarque à Asquins ! Asquins a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay