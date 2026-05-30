L’Orchestre Furiante fête ses 10 ans à Brodway ! Eglise Saint-Marcel PARIS

La soirée débute avec l’ouverture brillante et virtuose de Candide de Leonard Bernstein, véritable concentré d’énergie et d’humour.

Elle se poursuit avec les célèbres Danses symphoniques de West Side Story, où le compositeur mêle avec génie musique classique, jazz et influences latino-américaines dans une fresque intense et expressive.

Le voyage musical continue avec le Danzón n°2 de Arturo Márquez, œuvre emblématique au charme envoûtant, riche en contrastes et en couleurs, qui transporte le public dans une ambiance à la fois élégante et festive.

Enfin, le concert s’achève avec la spectaculaire Danse du sabre de Aram Khatchatourian, pièce virtuose au rythme effréné, véritable feu d’artifice orchestral. Interprété par notre orchestre amateur et dirigé par Maxime Girard, ce programme anniversaire se veut à la fois exigeant et accessible, à l’image de notre association : un lieu de partage, d’engagement et de plaisir musical depuis maintenant 10 ans.

Un moment festif à ne pas manquer pour célébrer ensemble cette belle aventure !

Informations pratiques :

Début du concert :

Le samedi 30 mai à 20h

Le dimanche 31 mai à 15h

Ouverture des portes 30 minutes avant

Pour réserver vos places cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.helloasso.com/assoc…/ensemble-musical-furianteTarif Plein 10€

Tarif Réduit (-18 / Étudiants / Demandeur d’emploi) 6€

Gratuit pour les enfants de – 6 ans

À l’occasion de ses 10 ans, notre orchestre vous invite à un concert festif et haut en couleur. De Bernstein à Márquez en passant par Khatchatourian, ce programme énergique et contrasté célèbre une décennie de musique partagée, portée par la passion de musiciens amateurs ! Pour célébrer ses 10 ans, notre association vous propose un concert symphonique exceptionnel, reflet d’une décennie de passion musicale, de rencontres et de projets partagés.

Du samedi 30 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

dimanche

de 15h00 à 17h00

samedi

de 20h00 à 22h00

payant

De 0 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T20:00:00+02:00_2026-05-30T22:00:00+02:00;2026-05-31T15:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00

Eglise Saint-Marcel 82 boulevard de l’Hôpital 75013 PARIS

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