L’orchestre Molto Piu au Petit Lourdes pour Pierres en Lumières, LE PETIT LOURDES, Hérouville-Saint-Clair

L’orchestre Molto Piu au Petit Lourdes pour Pierres en Lumières Samedi 30 mai, 14h00 LE PETIT LOURDES Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:30:00+02:00

L’Orchestre Molto Più se produit au Petit Lourdes.

Le concert sera précédé d’une découverte de ce site si étonnant puisqu’il est la réplique exact au deux tiers de Lourdes.

De 14h à 17h, les membres de l’association du Petit Lourdes organiseront les visites.

Amateurs de la région, anciens élèves et élèves du conservatoire, sont réunis dans cette classe de musique collective du Conservatoire à Rayonnement Communal d’Hérouville pour jouer des répertoires divers : musique « classique », du baroque au XXe, mais aussi, du tango, du jazz, de la musique de film…

alto , violon, violoncelle, contrebasse, saxophones, clarinettes, flûtes traversières, une vingtaine de musiciens joueront une heure et demie de musique contemporaine, pour faire découvrir ses différents visages lors de ce concert où seront mis en avant d’imminents compositeurs tels que PIAZZOLA, CHOSTAKOVITCH, BIZET pour un concert alliant la magie des pierres et des cordes:

Ce concert est gratuit: entrée libre dans la limite des places disponibles

LE PETIT LOURDES LE PETIT LOURDES708 Rue des Sources,HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 45 34 20 »}]

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