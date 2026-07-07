Lorenzaccio Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Lorenzaccio

Du jeudi 20 au vendredi 21 mai 2027 le jeudi de 20h30 à 23h30. Le vendredi de 20h30 à 23h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-20

fin : 2027-05-21

Date(s) :

2027-05-20

David Bobée, directeur du Théâtre du Nord à Lille, est désormais un habitué de Martigues. Il revient avec un texte fondateur du théâtre romantique Lorenzaccio d’Alfred de Musset.

Il choisit ici de le mettre en regard des écrits de George Sand, contributrice essentielle et méconnue de l’œuvre.



Lorenzaccio est une puissante réflexion politique sur le devoir de résistance. David Bobée en propose une version spectaculaire, portée par des décors monumentaux au service de cette fable historique universelle. Dans la Florence du XVIème siècle, le despote Alexandre de Médicis impose sa loi. Face à l’inaction des démocrates, le jeune Lorenzo décide d’agir seul pour libérer sa ville, soulevant des questions brûlantes sur la responsabilité individuelle et l’engagement politique. Entouré de ses fidèles comédiens et de jeunes talents de l’École du Nord, le metteur en scène confronte ce texte à notre présent. Un spectacle engagé, accessible et profondément humain.



Spectacle avec des scènes en LSF surtitrées en français. Représentations en audiodescription et avec surtitres adaptés, informations et réservations auprès de la billetterie 04 42 49 02 00 ou billetterie@les-salins.net. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

David Bobée, director of the Théâtre du Nord in Lille, is now a regular in Martigues. He returns with a foundational text of romantic theatre: Lorenzaccio by Alfred de Musset.

L’événement Lorenzaccio Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues