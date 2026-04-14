Los Marianos – Voyage musical au cœur des traditions boliviennes, Autre lieu, Genève
Los Marianos – Voyage musical au cœur des traditions boliviennes, Autre lieu, Genève dimanche 19 avril 2026.
Los Marianos – Voyage musical au cœur des traditions boliviennes Dimanche 19 avril, 18h00 Autre lieu
libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00
Plongez dans la richesse vibrante des traditions boliviennes à travers un concert exceptionnel porté par Los Marianos.
Entre voix, charango, guitare et percussions, cette soirée propose un véritable voyage au cœur d’une culture musicale profondément vivante, où chaque rythme raconte une histoire et chaque mélodie devient lien.
Dans l’intimité de l’Espace Diamono, ce concert prend une dimension particulière : celle d’une rencontre directe avec les artistes, dans un cadre propice à l’écoute, à l’émotion et au partage.
Le folklore bolivien, à la croisée des influences andines et populaires, se révèle ici dans toute sa richesse — entre énergie collective, profondeur et joie.
Une soirée entre mémoire, fête et transmission, ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent vivre une expérience musicale authentique.
ARTISTES
Los Marianos
Julio Godoy – voix, guitare, charango
Hernán Marín – voix, guitare, charango
Juan Carlos Villarroel – percussions, voix
Nadia Peñarrieta – chant
Paola Rojas – voix
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu
Espace Diamono
4b rue des Moraines, 1227 Carouge
Date
Dimanche 19 avril 2026
Horaire
18h00
Tarif
Entrée libre – participation suggérée : CHF 25.–
Réservation
Recommandée (places limitées)
info@diamono.art
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « phone », « value »: « 0041225483733 »}, {« type »: « email », « value »: « info@diamono.art »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.diamono.art »}] [{« link »: « mailto:info@diamono.art »}]
Plongez dans les traditions boliviennes avec Los Marianos. Un concert vibrant mêlant voix, charango, guitare et percussions, pour une soirée entre émotion, fête et transmission à l’Espace Diamono.
Espace Diamono
À voir aussi à Genève
- Rencontres littéraires – Borges et le 20e siècle, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève 15 avril 2026
- Atelier Découverte – Tablette montre en chocolat, Autre lieu, Genève 15 avril 2026
- Voyage au Japon – Origami, Katakana, Matcha, Maison de quartier de Saint-Jean, Genève 15 avril 2026
- Atelier Découverte – Tablette montre en chocolat, Autre lieu, Genève 15 avril 2026
- Poisson d’avril du Léman, Bains des Pâquis, Genève 15 avril 2026