Los Marianos – Voyage musical au cœur des traditions boliviennes, Autre lieu, Genève

Los Marianos – Voyage musical au cœur des traditions boliviennes Dimanche 19 avril, 18h00 Autre lieu

libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00

Plongez dans la richesse vibrante des traditions boliviennes à travers un concert exceptionnel porté par Los Marianos.

Entre voix, charango, guitare et percussions, cette soirée propose un véritable voyage au cœur d’une culture musicale profondément vivante, où chaque rythme raconte une histoire et chaque mélodie devient lien.

Dans l’intimité de l’Espace Diamono, ce concert prend une dimension particulière : celle d’une rencontre directe avec les artistes, dans un cadre propice à l’écoute, à l’émotion et au partage.

Le folklore bolivien, à la croisée des influences andines et populaires, se révèle ici dans toute sa richesse — entre énergie collective, profondeur et joie.

Une soirée entre mémoire, fête et transmission, ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent vivre une expérience musicale authentique.

ARTISTES

Los Marianos

Julio Godoy – voix, guitare, charango

Hernán Marín – voix, guitare, charango

Juan Carlos Villarroel – percussions, voix

Nadia Peñarrieta – chant

Paola Rojas – voix

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu

Espace Diamono

4b rue des Moraines, 1227 Carouge

Date

Dimanche 19 avril 2026

Horaire

18h00

Tarif

Entrée libre – participation suggérée : CHF 25.–

Réservation

Recommandée (places limitées)

info@diamono.art

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Plongez dans les traditions boliviennes avec Los Marianos. Un concert vibrant mêlant voix, charango, guitare et percussions, pour une soirée entre émotion, fête et transmission à l’Espace Diamono.

Espace Diamono