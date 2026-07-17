L’OSR invite le Berner Symphoneiorchester, Victoria Hall, Genève
jeudi 5 novembre 2026 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
L’OSR invite le Berner Symphoneiorchester Jeudi 5 novembre, 19h30 Victoria Hall
Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T19:30:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-05T19:30:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00
Berner Symphonieorchester
Krzysztof Urbański direction
Francesco Piemontesi piano
Johannes Brahms
Concerto pour piano et orchestre n° 1 en ré mineur, op. 15
Symphonie n° 2 en ré majeur, op. 73
Invités par l’OSR, le Berner Symphonieorchester, avec son chef Krzysztof Urbański, et le pianiste suisse Francesco Piemontesi proposent une immersion au cœur de l’univers de Johannes Brahms, figure majeure du romantisme allemand, dans ce programme entièrement dédié au compositeur.
Composé alors que Brahms peine à surmonter le deuil à la suite du décès de son mentor, Robert Schumann, le Concerto pour piano n° 1, surprend par sa gravité et intensité émotionnelle. La Symphonie n° 2, quant à elle, nous laisse entrevoir un visage plus lumineux et apaisé de Brahms.
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/bso »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
L’OSR invite le BSO
© Camille Blake
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