LOST IN THE FIFTIES Lattes
LOST IN THE FIFTIES Lattes vendredi 26 juin 2026.
Lattes
LOST IN THE FIFTIES
Chemin de Soriech Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
C’est un événement international où la danse est à l’honneur, avec des concerts et des animations musicales, dans des cadres magnifiques, pendant tout un week-end.
C’est un événement international où la danse est à l’honneur, avec des concerts et des animations musicales, dans des cadres magnifiques, pendant tout un week-end.
Plus de 30 heures de musique Rock’n’Roll, Rhythm and Blues et Boogie.
Concerts de Cody Lee & His Rhythm Keys ( UK ) et Ray Collins’Hot Club (Allemagne) payant sur réservation le 26 juin 25€
Programme complet en ligne .
Chemin de Soriech Lattes 34970 Hérault Occitanie
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English : LOST IN THE FIFTIES
It is an international event where dance is honored, with concerts and musical animations, in magnificent settings, during a whole weekend.
L’événement LOST IN THE FIFTIES Lattes a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER
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