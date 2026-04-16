Lattes

LOST IN THE FIFTIES

Chemin de Soriech Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

C’est un événement international où la danse est à l’honneur, avec des concerts et des animations musicales, dans des cadres magnifiques, pendant tout un week-end.

C’est un événement international où la danse est à l’honneur, avec des concerts et des animations musicales, dans des cadres magnifiques, pendant tout un week-end.

Plus de 30 heures de musique Rock’n’Roll, Rhythm and Blues et Boogie.

Concerts de Cody Lee & His Rhythm Keys ( UK ) et Ray Collins’Hot Club (Allemagne) payant sur réservation le 26 juin 25€

Programme complet en ligne .

Chemin de Soriech Lattes 34970 Hérault Occitanie

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English : LOST IN THE FIFTIES

It is an international event where dance is honored, with concerts and musical animations, in magnificent settings, during a whole weekend.

L’événement LOST IN THE FIFTIES Lattes a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER