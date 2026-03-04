Lost Land, Cinémas du Grütli, Genève

Lost Land 7 et 12 mars Cinémas du Grütli

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/film/lost-land/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T18:15:00+01:00 – 2026-03-07T20:15:00+01:00

Fin : 2026-03-12T20:30:00+01:00 – 2026-03-12T22:30:00+01:00

Dans l’espoir de retrouver leur famille, Shafi, quatre ans, et sa sœur Somira, neuf ans, quittent leur camp de réfugié·es rohingyas au Bangladesh pour entreprendre un voyage dangereux vers la Malaisie, où beaucoup de Rohingyas ont trouvé refuge. D’abord en compagnie de leur père, puis seul·es, dans des conditions plus que précaires, sur terre et en mer, il et elle traversent tout le sud de l’Asie.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205

Deux enfants rohingyas, Shafi et Somira, fuient leur camp de réfugié·es au Bangladesh pour retrouver leur famille en Malaisie. Exil Discrimination ethnique

