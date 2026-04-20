LOTO à Saint-Julien Réquista
LOTO à Saint-Julien Réquista samedi 25 avril 2026.
Réquista
LOTO à Saint-Julien
Réquista Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez tenter votre chance ! à la salle de spectacles à Réquista.
Le Comité des Fêtes de Saint-Julien vous invite à son loto, un moment convivial à partager entre amis ou en famille.
De nombreux lots sont à gagner assortiments de fromages et de vins, gâteaux à la broche, corbeilles de fruits ou légumes bio, jambons, filets et corbeilles garnies, bons d’achat et bons restaurant, pintades fermières, tickets d’entrées pour le spectacle de FLAGNAC transport inclus, ainsi qu’une brouette garnie de jardinage et un balai aspirateur laveur.
Tarifs 5 € le carton, 8 € les 2, 15 € les 4, 20 € les 6, 30 € les 9.
BUVETTE et DOUCEURS MAISON SUR PLACE ! .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie
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English :
Come and try your luck! at the Salle de spectacles in Réquista.
L’événement LOTO à Saint-Julien Réquista a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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