Réquista

Quine de l’école St-Joseph et du collège St-Louis

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

A 20h30 à la salle de spectacles à Réquista

Bon d’achats, électro-ménagers, paniers garnis, gâteaux à la broche, etc…

et beaucoup d’autres lots à gagner ! + TOMBOLA pour plus de chance de gagner !

– Restauration et buvette plus d’info 06 77 62 31 08 .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 05 37

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English :

At 20:30 at the auditorium in Réquista

L’événement Quine de l’école St-Joseph et du collège St-Louis Réquista a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)