Quine de l’école St-Joseph et du collège St-Louis Réquista
Quine de l’école St-Joseph et du collège St-Louis Réquista samedi 9 mai 2026.
Réquista
Quine de l’école St-Joseph et du collège St-Louis
Réquista Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
A 20h30 à la salle de spectacles à Réquista
Bon d’achats, électro-ménagers, paniers garnis, gâteaux à la broche, etc…
et beaucoup d’autres lots à gagner ! + TOMBOLA pour plus de chance de gagner !
– Restauration et buvette plus d’info 06 77 62 31 08 .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 05 37
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English :
At 20:30 at the auditorium in Réquista
L’événement Quine de l’école St-Joseph et du collège St-Louis Réquista a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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