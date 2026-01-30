AGENDA · Artolsheim
Loto Artolsheim
samedi 10 octobre 2026 · Artolsheim
Informations pratiques
Artolsheim
Loto
rue de l’Eglise Artolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Venez tenter votre chance, passer un bon moment et soutenir une bonne cause.
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rue de l’Eglise Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 51 23 49
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English :
Come and try your luck, have a good time and support a good cause.
L’événement Loto Artolsheim a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Grand Ried
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