Informations pratiques

Artolsheim

Loto

rue de l’Eglise Artolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez tenter votre chance, passer un bon moment et soutenir une bonne cause.

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rue de l’Eglise Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 51 23 49

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English :

Come and try your luck, have a good time and support a good cause.

L’événement Loto Artolsheim a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Grand Ried