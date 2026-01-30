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AGENDA · Artolsheim

Loto Artolsheim

samedi 10 octobre 2026 · Artolsheim

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
rue de l'Eglise
Ville
67390 Artolsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Artolsheim

Loto

rue de l’Eglise Artolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Venez tenter votre chance, passer un bon moment et soutenir une bonne cause.
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rue de l’Eglise Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 51 23 49 

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English :

Come and try your luck, have a good time and support a good cause.

L’événement Loto Artolsheim a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Grand Ried

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