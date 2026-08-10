Loto au profit de la SPA Salle René Coicaud Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Loto au profit de la SPA

Salle René Coicaud Route de la Brunetière Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Venez passer un moment convivial tout en soutenant la SPA de Bergerac ! De nombreux lots sont à gagner, dont un week-end Smartbox, des paniers garnis, des bons d’achat, des cadeaux et bien d’autres surprises. Buvette, petite restauration et bourriche sur place. Une belle occasion de jouer tout en aidant les animaux ! .

Salle René Coicaud Route de la Brunetière Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 67 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto au profit de la SPA

L’événement Loto au profit de la SPA Bergerac a été mis à jour le 2026-08-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides