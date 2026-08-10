Loto au profit de la SPA Salle René Coicaud Bergerac
dimanche 30 août 2026 · Salle René Coicaud · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Loto au profit de la SPA
Salle René Coicaud Route de la Brunetière Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Venez passer un moment convivial tout en soutenant la SPA de Bergerac ! De nombreux lots sont à gagner, dont un week-end Smartbox, des paniers garnis, des bons d’achat, des cadeaux et bien d’autres surprises. Buvette, petite restauration et bourriche sur place. Une belle occasion de jouer tout en aidant les animaux ! .
Salle René Coicaud Route de la Brunetière Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 67 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto au profit de la SPA
L’événement Loto au profit de la SPA Bergerac a été mis à jour le 2026-08-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Les Estivales | Les Tablées du Terroir Quai Salvette Bergerac 10 août 2026
- Visite Patrimoine de Bergerac Quai Cyrano Bergerac 11 août 2026
- Les Estivales | Les Abeilles Bergeracoises Bergerac 11 août 2026
- Atelier « Crée ton CV », ERIP du Bergeracois, Bergerac 12 août 2026
- Stages d’été à l’Atelier Garance Atelier Garance Bergerac 12 août 2026