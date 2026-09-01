UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brumath

Loto Bingo Brumath

samedi 3 octobre 2026 · Brumath

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
29 rue André Malraux
Ville
67170 Brumath
Département
Bas-Rhin
Tarif

Brumath

Loto Bingo

29 rue André Malraux Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :
2026-10-03

L’association humanitaire Brumath Kotoka organise un loto bingo le samedi 3 octobre au Centre Culturel Bernard Schreiner de Brumath à 19h.
L’association humanitaire Brumath Kotoka organise un loto bingo le samedi 3 octobre au Centre Culturel Bernard Schreiner de Brumath à 19h. Ouverture des portes dès 17h.
À gagner trottinettes électriques, vélo, vélo fitness, trottinette, TV, 1 bon EUROPARK 2 pers. valeur 250€, 2 bons Parc Hôtel Obernai SPA 2 pers. valeur 250€ et pleins d’autres lots … et les 3 voisins de chaque gagnant recevront un lot de consolation.
Buvette et petite restauration.1 carton = 4 €, 5 cartons à 20 €, le 6e offert.
Réservation du 24 septembre au 1er octobre au 06 77 18 41 38.   .

29 rue André Malraux Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 18 41 38  lotokotoka@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Brumath Kotoka humanitarian organization is hosting a bingo night on Saturday, October 3, at the Bernard Schreiner Cultural Center in Brumath at 7:00 p.m.

L’événement Loto Bingo Brumath a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

À voir aussi à Brumath (Bas-Rhin)