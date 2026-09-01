Informations pratiques

Brumath

Loto Bingo

29 rue André Malraux Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :

2026-10-03

L’association humanitaire Brumath Kotoka organise un loto bingo le samedi 3 octobre au Centre Culturel Bernard Schreiner de Brumath à 19h.

L’association humanitaire Brumath Kotoka organise un loto bingo le samedi 3 octobre au Centre Culturel Bernard Schreiner de Brumath à 19h. Ouverture des portes dès 17h.

À gagner trottinettes électriques, vélo, vélo fitness, trottinette, TV, 1 bon EUROPARK 2 pers. valeur 250€, 2 bons Parc Hôtel Obernai SPA 2 pers. valeur 250€ et pleins d’autres lots … et les 3 voisins de chaque gagnant recevront un lot de consolation.

Buvette et petite restauration.1 carton = 4 €, 5 cartons à 20 €, le 6e offert.

Réservation du 24 septembre au 1er octobre au 06 77 18 41 38. .

29 rue André Malraux Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 18 41 38 lotokotoka@gmail.com

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English :

The Brumath Kotoka humanitarian organization is hosting a bingo night on Saturday, October 3, at the Bernard Schreiner Cultural Center in Brumath at 7:00 p.m.

L’événement Loto Bingo Brumath a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau