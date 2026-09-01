Loto Bingo Brumath
samedi 3 octobre 2026 · Brumath
Informations pratiques
Brumath
Loto Bingo
29 rue André Malraux Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 23:30:00
Date(s) :
2026-10-03
L’association humanitaire Brumath Kotoka organise un loto bingo le samedi 3 octobre au Centre Culturel Bernard Schreiner de Brumath à 19h.
L’association humanitaire Brumath Kotoka organise un loto bingo le samedi 3 octobre au Centre Culturel Bernard Schreiner de Brumath à 19h. Ouverture des portes dès 17h.
À gagner trottinettes électriques, vélo, vélo fitness, trottinette, TV, 1 bon EUROPARK 2 pers. valeur 250€, 2 bons Parc Hôtel Obernai SPA 2 pers. valeur 250€ et pleins d’autres lots … et les 3 voisins de chaque gagnant recevront un lot de consolation.
Buvette et petite restauration.1 carton = 4 €, 5 cartons à 20 €, le 6e offert.
Réservation du 24 septembre au 1er octobre au 06 77 18 41 38. .
29 rue André Malraux Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 18 41 38 lotokotoka@gmail.com
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English :
The Brumath Kotoka humanitarian organization is hosting a bingo night on Saturday, October 3, at the Bernard Schreiner Cultural Center in Brumath at 7:00 p.m.
L’événement Loto Bingo Brumath a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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