Loto Bouffe Lourdoueix-Saint-Pierre
Loto Bouffe Lourdoueix-Saint-Pierre dimanche 4 octobre 2026.
Lourdoueix-Saint-Pierre
Loto Bouffe
SALLE PAUL GAUDIARD Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Loto Bouffe
Dimanche 4 Octobre
13h00
Poubelles garnies, boeuf, porc, volailles, vin, bon d’achat
–> Amicale du Foyer rural .
SALLE PAUL GAUDIARD Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 67 70 73 philippe.durand23360@sfr.fr
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English : Loto Bouffe
L’événement Loto Bouffe Lourdoueix-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-20 par Portes de la Creuse en Marche
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