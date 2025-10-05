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Loto Bouffe Lourdoueix-Saint-Pierre

Loto Bouffe Lourdoueix-Saint-Pierre

Loto Bouffe Lourdoueix-Saint-Pierre dimanche 4 octobre 2026.

Adresse : SALLE PAUL GAUDIARD

Ville : 23360 Lourdoueix-Saint-Pierre

Département : Creuse

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Lourdoueix-Saint-Pierre

Loto Bouffe

SALLE PAUL GAUDIARD Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Loto Bouffe
Dimanche 4 Octobre
13h00
Poubelles garnies, boeuf, porc, volailles, vin, bon d’achat

–> Amicale du Foyer rural   .

SALLE PAUL GAUDIARD Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 67 70 73  philippe.durand23360@sfr.fr

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English : Loto Bouffe

L’événement Loto Bouffe Lourdoueix-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-20 par Portes de la Creuse en Marche

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