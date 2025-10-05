Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Transmettre nos passions Lourdoueix-Saint-Pierre

Transmettre nos passions Lourdoueix-Saint-Pierre

Transmettre nos passions Lourdoueix-Saint-Pierre samedi 14 novembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 23360 Lourdoueix-Saint-Pierre

Département : Creuse

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : dimanche 15 novembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Lourdoueix-Saint-Pierre

Transmettre nos passions

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Marché artisanal
Samedi 14 et Dimanche 15 Novembre
de 10h à 18h
Salle des fêtes de Lourdoueix-Saint-Pierre
Exposition
Gratuit

–> Transmettre nos passions   .

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 87 15 99  bernard.bretaud@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Transmettre nos passions

L’événement Transmettre nos passions Lourdoueix-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-16 par Creuse Tourisme

À voir aussi à Lourdoueix-Saint-Pierre (Creuse)