Transmettre nos passions Lourdoueix-Saint-Pierre
Transmettre nos passions Lourdoueix-Saint-Pierre samedi 14 novembre 2026.
Lourdoueix-Saint-Pierre
Transmettre nos passions
Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Marché artisanal
Samedi 14 et Dimanche 15 Novembre
de 10h à 18h
Salle des fêtes de Lourdoueix-Saint-Pierre
Exposition
Gratuit
–> Transmettre nos passions .
Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 87 15 99 bernard.bretaud@orange.fr
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English : Transmettre nos passions
L’événement Transmettre nos passions Lourdoueix-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-16 par Creuse Tourisme
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