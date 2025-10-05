Lourdoueix-Saint-Pierre

Transmettre nos passions

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Marché artisanal

Samedi 14 et Dimanche 15 Novembre

de 10h à 18h

Salle des fêtes de Lourdoueix-Saint-Pierre

Exposition

Gratuit

–> Transmettre nos passions .

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 87 15 99 bernard.bretaud@orange.fr

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English : Transmettre nos passions

L’événement Transmettre nos passions Lourdoueix-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-16 par Creuse Tourisme