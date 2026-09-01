Loto Salle Daniel Pierre Cany-Barville
samedi 26 septembre 2026 · Salle Daniel Pierre · Cany-Barville
Informations pratiques
Cany-Barville
Loto
Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Ouverture des portes à 18h, début des jeux à 20h.
+ 3200€ de lots (chèques et bons d’achat)
Animé par LOISIRS POUR TOUS. Buvette et restauration sur place.
Réservation possible .
Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 46 01 09 81
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English : Loto
L’événement Loto Cany-Barville a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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