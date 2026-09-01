Loto Salle Daniel Pierre Cany-Barville

Informations pratiques

Cany-Barville

Loto

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Ouverture des portes à 18h, début des jeux à 20h.

+ 3200€ de lots (chèques et bons d’achat)

Animé par LOISIRS POUR TOUS. Buvette et restauration sur place.

Réservation possible .

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 46 01 09 81

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English : Loto

L’événement Loto Cany-Barville a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre