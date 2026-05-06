Cheissoux

Loto

salle municipale Cheissoux Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Loto ouvert à tous. De nombreux lots à gagner. Buvette et pâtisseries. Parties enfants gratuites (de 6 à 10 ans). Venez nombreux, un accueil chaleureux vous sera réservé. Ouverture des portes à 13h00. .

salle municipale Cheissoux 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 88 95

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English : Loto

L’événement Loto Cheissoux a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Portes de Vassivière