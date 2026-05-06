Loto Cheissoux
Loto Cheissoux dimanche 28 juin 2026.
Cheissoux
Loto
salle municipale Cheissoux Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Loto ouvert à tous. De nombreux lots à gagner. Buvette et pâtisseries. Parties enfants gratuites (de 6 à 10 ans). Venez nombreux, un accueil chaleureux vous sera réservé. Ouverture des portes à 13h00. .
salle municipale Cheissoux 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 88 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Cheissoux a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Portes de Vassivière