LOTO DE LA CONFRÉRIE DE L’AIL Cadours

LOTO DE LA CONFRÉRIE DE L'AIL

LOTO DE LA CONFRÉRIE DE L’AIL Cadours dimanche 26 avril 2026.

LOTO DE LA CONFRÉRIE DE L’AIL

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

L’association de la Confrérie de l’Ail organise son loto !
Nous vous attentons nombreux !   .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01  cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

The Confrérie de l’Ail association organizes its bingo!

German :

Der Verein der Knoblauchbruderschaft organisiert sein Lotto!

Italiano :

L’associazione Confrérie de l’Ail organizza la sua tombola!

Espanol :

¡La asociación Confrérie de l’Ail organiza su bingo!

L’événement LOTO DE LA CONFRÉRIE DE L’AIL Cadours a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE