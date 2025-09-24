LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Cadours

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Cadours dimanche 10 mai 2026.

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Le Comité des Fêtes de Cadours organise son loto !
Nous vous attentons nombreux !   .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01  cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

The Comité des Fêtes de Cadours organizes its bingo!

German :

Das Festkomitee von Cadours organisiert sein Lotto!

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Cadours organizza la sua tombola!

Espanol :

¡El Comité des Fêtes de Cadours organiza su bingo!

L’événement LOTO DU COMITÉ DES FÊTES Cadours a été mis à jour le 2025-09-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE