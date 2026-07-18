Loto de la Solidarité Médocaine Saint-Laurent-Médoc
dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Laurent-Médoc
Informations pratiques
Saint-Laurent-Médoc
Loto de la Solidarité Médocaine
Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Solidarité Médocaine organise son loto dans la salle des fêtes de la commune.
Ouverture des portes dès 13h.
Spécial Tombola Géante !
Tous les bénéfices de ce loto seront attribués aux pompiers.
Places sur réservation. .
Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 56 67 27
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English : Loto de la Solidarité Médocaine
L’événement Loto de la Solidarité Médocaine Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Médoc-Vignoble
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