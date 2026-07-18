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Loto de la Solidarité Médocaine Saint-Laurent-Médoc

dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Laurent-Médoc

Loto de la Solidarité Médocaine Saint-Laurent-Médoc

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
33112 Saint-Laurent-Médoc
Département
Gironde
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Saint-Laurent-Médoc

Loto de la Solidarité Médocaine

Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:30:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Solidarité Médocaine organise son loto dans la salle des fêtes de la commune.
Ouverture des portes dès 13h.
Spécial Tombola Géante !
Tous les bénéfices de ce loto seront attribués aux pompiers.
Places sur réservation.   .

Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 56 67 27 

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English : Loto de la Solidarité Médocaine

L’événement Loto de la Solidarité Médocaine Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Médoc-Vignoble

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